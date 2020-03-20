新北市市民活動中心 今起暫停開放2周 12:332020/03/20 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市市民活動中心自20日至4月2日暫停對外開放，視疫情發展再彈性處理。（新北市民政局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市市民活動中心自20日至4月2日暫停對外開放，視疫情發展再彈性處理。（新北市民政局提供／許哲瑗新北傳真） 新冠肺炎疫情升溫，新北市府19日宣布，在這疫情高峰期，新北市市民活動中心自20日至4月2日暫停對外開放，視疫情發展再彈性處理。 新北市民政局表示，民政局日前發布「新北市市民活動中心因應新冠肺炎防疫建議事項」，指導各區公所辦理活動中心相關防疫措施，也減少辦理研習或動態課程，19日進一步宣布所有的封閉型場館，包括文化場館、活動中心、運動中心，全部暫停對外開放，若有特殊狀況將專案處理，希望市民朋友配合。 (中時 ) #中心 #活動中心 #活動 #市民 #開放 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國首都圈又爆新冠肺炎群聚感染 教會46例確診 15:432020/03/16 國際 埔里大湳重劃區活動中心 經費2000萬元 18:512020/03/16 生活 埔里大湳重劃區 活動中心動土 04:102020/03/17 地方新聞 人行：疫情未影響大陸金融業對外開放進程 14:592020/03/17 財經 樹林後站人口多 長壽公園增建活動中心 04:102020/03/18 地方新聞 瑞銀汪濤估陸首季GDP下降5％ 全年增速1.5％ 13:522020/03/18 財經 新北校園 即日起暫停開放 04:102020/03/19 地方新聞 短評／自爽，請先關門 04:102020/03/19 時論廣場 北市國小委外運動館球友染疫 活動中心、泳池暫封閉 13:102020/03/19 生活 桃園長青學苑、市民活動中心、社區班隊23日起停止服務 09:562020/03/20 生活 社會熱門新聞 唐鳳胞弟抱4歲女童親親涉猥褻 遭判1年6個月 - 社會 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 配眼鏡配出「父女戀」 39歲男肉體交纏13歲嫩妹…大戰18次後下場GG - 社會 夫妻人工受孕懷雙胞胎 出生一看崩潰是「別人的種」 - 社會 女堅飛日本會男友 他問：「是否該大滅親？」網一面倒… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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