新北市市民活動中心自20日至4月2日暫停對外開放，視疫情發展再彈性處理。（新北市民政局提供／許哲瑗新北傳真）

新冠肺炎疫情升溫，新北市府19日宣布，在這疫情高峰期，新北市市民活動中心自20日至4月2日暫停對外開放，視疫情發展再彈性處理。

新北市民政局表示，民政局日前發布「新北市市民活動中心因應新冠肺炎防疫建議事項」，指導各區公所辦理活動中心相關防疫措施，也減少辦理研習或動態課程，19日進一步宣布所有的封閉型場館，包括文化場館、活動中心、運動中心，全部暫停對外開放，若有特殊狀況將專案處理，希望市民朋友配合。

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