神盾(6462)上半年三星訂單穩固，預估3月營運就會相較2月明顯回溫，且第二季營運比第一季好，今股價啟動落底反彈，鎖住漲停133.5元。

神盾股價自3月開始一路直直落，3月初一路從最高點214.5元，昨(19)日盤中最低一度達117元，光是3月股價就狂瀉45.45%。

新型冠狀病毒疫情延燒全球，消費性電子市場受到嚴重衝擊，智慧型手機更是遭點名恐為重災區，各家外資、本土法人以及研調機構紛紛下修今年智慧型手機出貨，原先看好的5G換機潮也將面臨延後命運，在市場恐慌情緒蔓延下，神盾股價也難逃風暴。

神盾主要客戶為韓國三星，出貨集中在Galaxy A系列，包括電容式指紋辨識以及光學指紋辨識，目前神盾對於三星上半年規劃中的訂單均成功掌握，也積極拓展大陸品牌智慧機市場，自去年下半年第一個客戶量產後，現在也第二個客戶在量產進度也符合預期，神盾認為今年雖然對智慧手機供應鏈來說充滿挑戰，但神盾的目標還是力拚2020年實現穩定的營收。

根據全球市場研究機構TrendForce的調查也指出，智慧型手機產業人力需求大，大陸農曆年延後復工及人流管制政策將對產出造成明顯衝擊，除此之外，民眾消費力道也同時大減，基於上述原因，TrendForce下修對於第一季智慧型手機生產總數的預估至2.75億支，較去年同期衰退約12%，為近5年來新低。

(時報資訊)