新冠肺炎疫情嚴峻，卻屢有民眾無視居家檢疫趴趴走而被裁罰，行政執行署台北分署20日首度以扣押存款方式，執行一件新北市違反防疫規定逾期未繳執行案，直接向銀行扣款宋姓民眾被裁罰的1萬元。

台北分署指出，這名新北市的宋姓民眾，是今年2月2日接到「嚴重特殊性傳染性肺炎自感染區入境者居家檢疫通知書」後，應該在1月28日到2月11日期間進行居家檢疫，卻在2月6日被新北市新店區公所查獲外出買口罩，因此移交新北市衛生局在2月19日裁處罰鍰1萬元，並限宋姓民眾在收到裁處書次日起15日內繳納。

不過，宋姓民眾卻沒有如期繳納，還在3月8日又出國，台北分署在3月16日收到新北市衛生局移送後，發現宋姓民眾明顯無法到場繳款，因此核發扣押命令，函請相關金融機構扣押宋姓民眾存款，並命金融機構將扣押款項直接支付新北市衛生局入庫，整個扣存款的執行程序只費時5天。

台北分署呼籲民眾應該共同配合政府防疫措施，加強自我防護並全力遵照衛生主管機關的相關防疫處置，以共同防止疫情擴散，維護全民健康。

(中時 )