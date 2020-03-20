南部某大學一名參加「法國商會」實習團的學生17日返台入境時遭採檢確診，目前人在中部醫院隔離治療。（袁庭堯攝）

南部某大學一名法國實習返台的學生遭確診感染新冠肺炎，目前人在中部地區醫院負壓隔離病房診治中。（袁庭堯攝）

南部又有大學生被確診感染新冠肺炎！該校祕書室19日下午傳電子郵件通知學生「一位從國外返國的學生於19日確診肺炎」，該校證實，12名到法國商會實習的學生、17日從桃園機場入境時，一名學生坦承流鼻涕，現場採檢後證實遭感染，校方強調目前12人已全數送至防疫旅館或居家隔離，沒有返校，請同學放心。

通知信中強調「請大家不要恐慌，該生回國後，已經從機場直接居家檢疫隔離，未曾離開檢疫隔離地點，校園安全無恙，為確保校園的安全，禁止任何與師生與居家檢疫隔離的師生見面接觸」。

該名學生19日遭確診，目前人已在中部地區醫院負壓隔離病房進行診治。

該校表示，這名學生是該校「法國商會」實習團成員之一，17日返台從桃園機場入境時，表示自己有流鼻涕的症狀，現場經快篩採樣後，已配合防疫措施回到中部進行居家隔離，其餘11名同行學生也配合居家或至防疫旅館隔離。

由於近日該校學生在通訊軟體瘋傳，疑似見到這批法國返台的學生出現在校園內，造成人心惶惶。該校特地發出通知信，澄清該名確診學生回台後從未到南部，更沒有進到校園，呼籲師生不用太過於緊張，平日做好戴口罩、勤洗手等措施，保護自身健康。

(中時 )