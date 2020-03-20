新冠肺炎疫情蔓延，新北市醫院、護理之家今起禁止探病，陪病限1人，台北市長柯文哲20日面對新北市政策時表示，新北市醫院也不多啊，最後以專業問題等下再回答搪塞媒體提問。

新北市醫院、護理之家即日起禁止探病，陪病限1人，柯文哲今出席結婚購物節被問到此時回應，新北市醫院也不多啊，只有2家醫學中心，專業問題等下再回答。

此外，有媒體說柯的話語權都被新北市長侯友宜搶走，柯文哲則說：「我很快樂。」

(中時 )