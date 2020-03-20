侯宣布禁醫院探病 柯P：新北醫院也不多啊 12:392020/03/20 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（左三）20日參加結婚購物節。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延，新北市醫院、護理之家今起禁止探病，陪病限1人，台北市長柯文哲20日面對新北市政策時表示，新北市醫院也不多啊，最後以專業問題等下再回答搪塞媒體提問。 新北市醫院、護理之家即日起禁止探病，陪病限1人，柯文哲今出席結婚購物節被問到此時回應，新北市醫院也不多啊，只有2家醫學中心，專業問題等下再回答。 此外，有媒體說柯的話語權都被新北市長侯友宜搶走，柯文哲則說：「我很快樂。」 (中時 ) #醫院 #新北市 #柯文哲 #媒體 #北市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 談昨拜會柯文哲 侯友宜：將整合宜蘭、基隆桃園區域聯防 10:052020/03/17 政治 人物側寫》「桑榆未晚」李乾龍月前預言心境 13:282020/03/17 政治 新北線上補課新規 最高可折抵實體補課50％ 13:522020/03/17 政治 公立醫院衝第1線 私立準備上陣 04:102020/03/18 生活新聞 非本國籍明零時起限制入境 柯文哲：這政策是對的 15:122020/03/18 政治 向防疫戰士致敬！民代媒合業者贈千瓶健康飲給新北聯醫 15:502020/03/18 生活 大力推動都更三箭 侯友宜：2022年都更案目標可破550件 15:432020/03/18 風格 都更三箭展現成效 侯友宜：2022年目標破550件都更案 15:582020/03/18 財經 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 政治熱門新聞 陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！ - 政治 兒設計「罷韓T」爆爭議...陳時中一句話回應了！ - 政治 為何蔡要發「緊急命令」？網嘆：問題又在民進黨... - 政治 陳時中兒子設計罷韓T恤 村長說話了 - 新聞 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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