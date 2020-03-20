桃園市機師職業工會指出，隨著全球各地肺炎疫情的迅速擴散，對航空業影響日益擴大，機師工會深感在此一危機時刻中，工會與公司休戚與共之命運，進一步共體時艱，體諒公司近期營運艱困，於19日召開的臨時會員代表大會討論決議，向公司主動傳達願意延後發放本應於3月發放的團體協約（飛安）獎金。這筆獎將總額有一億多。

工會說明，過去短短幾天內，世界各國與台灣政府已紛紛宣布包括邊境管制/封鎖、入境隔離或甚至全面停航等政策，對二月以來嚴重受創的航空產業更是雪上加霜。

「團體協約（飛安）獎金」是2019年二月機師工會與華航公司勞資雙方簽訂團體協約後，即清楚明定於條文之中。後續華航公司亦早已編列於年度預算中，承諾於近日發放。然而工會考量到華航近期受到疫情衝擊，營運量大幅縮減之事實，經過理監事與會員代表大會充分討論後，決議願意向公司表達願意延後團協獎金之發放時程，待疫情衝擊告一段落後再行補發。

工會強調：自成立以來，機師工會與每一位會員期待個別航空公司，乃至於整體台灣航空產業持續朝向正向、繁榮發展的心絕不亞於任何人。也因此，此時此刻工會更能充分體認到，在疫情持續衝擊與營運危機下，勞資雙方更應放下成見，攜手同心，互相信任。

機師工會願以最大的誠意與公司共體時艱，同時，也期許華航公司在此一危機時刻能開誠布公，與工會及基層員工充分分享資訊，透過勞資雙方一同討論、協商出最合適的各項危機應對方案。

最後，工會也希望特別提醒公司：必須確保目前冒著疫情風險，仍堅守在第一線執勤的所有基層員工安全，務必全力提供一切可能的防疫需求及措施，讓員工得以在免於恐懼且無後顧之憂下與公司共同過度難關。

(工商 )