令人聞之色變的新冠肺炎疫情也讓計劃懷孕或孕期中的婦女極為擔憂，台灣不孕症教父、茂盛醫院院長李茂盛指出，萬一孕婦感染到新冠肺炎病毒，目前沒有證據顯示會傳染給胎兒，但母體會發生肺炎，產生呼吸窘迫造成母嬰缺氧，嚴重的話就會胎死腹中！早期懷孕的婦女要小心這一點。

茂盛醫院執行長李俊逸，新冠肺炎主要的傳播方式：飛沫、接觸、氣溶膠，再依據歐洲生殖醫學會(ESHRE)最新的資訊顯示：從目前美國及歐洲多國的疾病管制中心最新資料來看，並沒有強烈證據顯示感染COVID-19會對懷孕產生負面影響。

雖然少數個案報告指出，經COVID-19檢測為陽性的孕婦還是生下健康嬰兒，但也有些報告發現：COVID-19檢測陽性孕婦會對新生兒健康產生不良影響，例如早期破水、早產，但這類的個案數非常地少。此外，有一篇已經發表的嬰兒感染個案報告，但缺乏強烈證據顯示這屬是母嬰垂直感染，而且這些患者都是處於懷孕後期。

李茂盛則認為，萬一孕婦感染到新冠肺炎病毒，風險在於媽媽肺炎會產生呼吸窘迫情形，母嬰缺氧，早期懷孕的婦女要小心這一點，特別是指孕期在2個月之前者。因為胚胎剛形成，非常需要氧氣，缺氧的話，就有可能導致胎兒畸形或流產！

李茂盛也提醒，已經懷孕的婦女則建議要避免前往疫區或接觸潛在被感染的人，並儘量少出入公共場所、勤洗手、戴口罩，做好個人防護工作，以保護自己與胎兒。

(中時 )