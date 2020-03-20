後山也掀搶購風 泡麵衛生紙遭搶購 12:492020/03/20 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛生紙遭搶購一空。（楊漢聲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，全世界各地出現確診案例，台灣也突破百例，引發各地民眾搶購物資，遠在東部的台東雖然無確診案例，但仍引發民眾跟風搶購物資。 貨架上一片空蕩蕩，整排泡麵跟衛生紙遭搶購一空，可以想見民眾憂心，搶買物資民眾說，雖然台東沒有確診案例，但不知道什麼時候會爆發，未雨綢繆總沒錯。 (中時 ) #民眾 #台東 #案例 #物資 #衛生紙 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國衛生紙之亂！男子搶到「最後2串」衛生紙 一出店門口就被搶 21:252020/03/16 國際 全球瘋搶衛生紙？專家分析背後原因 21:022020/03/17 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 00:162020/03/18 生活 防疫物資再增酒精 不當行為最高關5年 15:182020/03/18 生活 確診案例破百 民眾搶物資 量販：人潮多3、4成 03:062020/03/19 財經 囤物資只是囤體重！醫護：義大利有斷糧嗎？ 18:582020/03/19 日常 宅神不解：為何一遇到危機就要搶衛生紙 網神回 19:422020/03/19 生活 搶不到衛生紙打911 美國警方建議這樣做 20:192020/03/19 日常 10檔類鎖國概念股相對抗跌 04:102020/03/20 證券．權證 為何台人囤貨都先搶衛生紙？關鍵原因曝光 08:212020/03/20 日常 社會熱門新聞 唐鳳胞弟抱4歲女童親親涉猥褻 遭判1年6個月 - 社會 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 配眼鏡配出「父女戀」 39歲男肉體交纏13歲嫩妹…大戰18次後下場GG - 社會 夫妻人工受孕懷雙胞胎 出生一看崩潰是「別人的種」 - 社會 女堅飛日本會男友 他問：「是否該大滅親？」網一面倒… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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