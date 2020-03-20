新冠肺炎疫情延燒，全世界各地出現確診案例，台灣也突破百例，引發各地民眾搶購物資，遠在東部的台東雖然無確診案例，但仍引發民眾跟風搶購物資。

貨架上一片空蕩蕩，整排泡麵跟衛生紙遭搶購一空，可以想見民眾憂心，搶買物資民眾說，雖然台東沒有確診案例，但不知道什麼時候會爆發，未雨綢繆總沒錯。

(中時 )