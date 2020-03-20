紅襪隊王牌投手賽爾(Chris Sale)投出震撼消息，他將進行韌帶重建手術(Tommy John)，今年確定報銷，最快要等到明年6月才可能重返投手丘。這讓紅襪戰力大打折扣，目前他們的先發輪值只剩3名確定的投手。

賽爾在3月初於投球練習後反應手肘不適，在接受MRI檢查後，雖一開始決定先不動刀，不過在全球體育賽事受到新冠肺炎疫情影響而大停擺的狀況之下，紅襪球團突然宣布要讓賽爾開刀根治。球團尚未公布賽爾會在何時、何地動刀，因為現在疫情影響，考慮因素也變更多，「現在疫情也是我們要注意的，首先要先確定開刀並不會造成醫療人員額外的負擔。」

賽爾去年球季前與紅襪簽下5年1.45億美元(約45億台幣)大合約，不過球季時多次傳出手肘有傷痛，最後僅出賽25場，留下6勝11敗、自責分率4.40的成績，是他生涯自責分率最差，同時於去年8月中就提前關機。

紅襪隊本來就沒有完整的先發5人輪值，在賽爾確定要去開刀後，先發投手只剩下羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)、艾沃迪(Nathan Eovaldi)、瑞茲(Martin Perez)，多出2個空缺，預計會由在春訓先發3場都無失分的韋伯(Ryan Weber)擔任第4號投手，最後空缺可能由布萊安強生(Brian Johnson)頂上。

(中時 )