牛津經濟研究院今（20）日指出，台灣中央銀行昨天降息之後，如果抗疫成效不彰，且衝擊到經濟成長，央行必須再度採取降息的動作，研究團隊說，「 我們預計是不會，但不確定狀況太多了！」，看來連經濟研究機構都有超前佈署的認知。

中央銀行19日打破14個季度記錄，調降政策利率25個基點，今（20）日起重貼現率為1.125％，連動各銀行的各式利率，其中一年期定儲利息恐會正式跌破1％，對於靠利息過日子的民眾很不利。

牛津經濟研究院指出，根據央行的公開說法，此次降息有三大意義，1、時逢抗疫期間，需要支持經濟增長，2、改善流動性，3、放出大額資金支持中小企業，每項措施均是回應疫情期間對於經濟增長前景減弱的擔憂。

該院經濟學家團隊分析，隨著各國各項抗疫項措施的上路，全球消費需求明顯下降，供應鏈更遭逢大破壞的風險，這對於依賴全球經貿活動的台灣經濟，形成重大阻力。因此，儘管台灣2月份的貿易數字強勁，電子和電機產業有所支撐，目前已預見未來的貿易疲軟。

牛津經濟研究院估測，疫情將對台灣今年第一季GDP增長，產生負面影響，並對第二季產生一定的影響。但也見到官方已祭出新台幣600億元的紓困計劃，且另有400億元的財政支援，應有助於防禦經濟增長的下行。

基於央行已作出防止市場波動的穩定對策，該院認為，央行的利率政策在今年其餘時間內保持穩定，惟有不幸真的發生經濟增長前景顯著惡化，不排除央行進一步降息的可能性。

(工商 )