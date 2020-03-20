《綜藝3國智》最新一集內容以「名模挑戰賽」為題，一聽到「名模」兩字讓納豆等人一陣熱血沸騰，卻沒想到竟是陳志強及余秉諺擔任守關人，使男性主持人大失所望，雖然陳志強及余秉諺上演了一段媚惑力十足的走秀，仍無法平撫大夥受傷的心靈，納豆崩潰大喊：「怎麼會是男生啦！」連王少偉都笑稱：「怎麼不是陳思璇？」余秉諺也自嘲說：「我那時候想說通通都是男生、是有誰要看？」不過哈孝遠倒是腦筋動的快，立刻緩頰表示：「的確沒錯啊！他們就是身材好、腿超長的名模呀!」

哈孝遠遭眾人踩臉。（台視提供）

陳志強及余秉諺認真闖關，迅速完成「雙人地板運動」，納豆自知體力不如人，索性表示：「今天只能比矮、比醜了。」輪到哈孝遠和李易時，張立東、鯰魚哥及風田3人竟將腳直接在哈孝遠臉上摩擦，只見哈孝遠雙手握緊拳頭、神情痛苦不敢吸氣，陳志強及余秉諺在一旁看到傻眼又有些驚恐，歷劫歸來的哈孝遠一邊乾嘔一邊說：「真的有腳皮屑！」陳志強也上前關心幫忙打理，並說：「你頭髮上還有腳皮耶！」

余秉諺（左）、陳志強迅速完成「雙人地板運動」，締造傲人成績。（台視提供）

(中時 )