新北一名39歲劉姓眼鏡行店員，在2014年間，因為遇到一名13歲的國中女生來換鏡片與修眼鏡，兩人因此結識、交往。劉男未顧慮女方還未成年，兩人談起了「禁忌之戀」，還以「2周1次」的頻率，前後在眼鏡行、摩鐵發生過18次性關係。後來這名國中女學生，發現懷孕服藥引產，被母親發現並提告，這段戀情才曝光。法院判決結果出爐，劉男遭判有期徒刑1年，緩刑3年，可上訴。

判決書指出，劉男曾有過一段婚姻，與前妻育有2子，身為單親爸爸的他，不顧與女國中生兩人相差26歲，兩人從2015年9月開始交往，2016年8月至2017年3月間，兩人以「2周1次」的頻率，先後在摩鐵、男方工作的眼鏡行，發生過18次性關係。

後來這名女學生，在2017年3月底至4月間發現懷孕，選擇服藥流產，結果被媽媽發現，這段戀情才因此曝光，女方母親控告男方妨害性自主。

法院審理後，認為劉男坦承犯行，並與女方及其家人達成和解，但審酌劉男明知女方是未滿14歲的少女，竟不克制自身情慾衝動與其性交，後來又害對方懷孕後吃藥流產，最後依妨害性自主，判劉男有期徒刑1年，緩刑3年，全案可上訴。

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(中時電子報)