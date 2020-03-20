套房租金牌心價最高達15萬的酒店公寓「PARK 259」，在最新揭露不動產交易實價資訊中，去年底成交的6樓戶13.48坪的物件，總價2,100萬元，換算每坪155.8萬，為去年小豪宅單價最高，值得注意的是，這筆小豪宅前手屋主持有二年轉售，還有小幅獲利70萬元。

台灣房屋智庫經理陳炳辰指出，台北高單價小宅的族群，包括有意設籍當地學區的富爸媽、公司企業購置當招待所，或是承租給高階外籍主管，過去房市熱潮亦引起高資產或投資族群注意，看好出租投報和轉手利差，不過近年願意出手這類買小又買貴的產品族群已不多，成交都難再見高價，此筆交易當初入手價碼已不低，轉手還能獲利，社區身價可見一斑。

「PARK 259」鄰近捷運東門站、永康商圈與大安森林公園的精華地段，樓高14層，規劃16~27坪，目前平均行情在每坪140萬元左右，為高價位套房產品，新美齊以飯店等級物業代管為主要訴求，實價登錄顯示，該案不少租金單價在每坪2,7000元以上、甚至突破每坪3,000元，租金最高達每坪近3,400元，相當於17坪套房租金約5.7萬元，也有36坪物件租金達11萬元。

陳炳辰表示，如今房市緩回溫，總價相對較低的小宅產品，若坐落地點加分，仍適合避險投資族群試水溫，如擁黃金學區、居住機能佳，或可做為微型店辦使用，都是置產優勢。目前台北市精華地段的高價小宅單價多落在每坪130-150萬元，社區知名度高，身價更是易漲難跌。

(工商 )