台南市長黃偉哲（前排左三）提出配合防疫有功的里鄰長將有獎勵社區活動經費。（程炳璋攝）

台灣有里長帶團出國惹出爭議，台南市鼓勵里長配合新冠肺炎防疫政策，行銷世界級景點供社區旅遊，配合防疫有功的區里人員，有助績效考核或給予補助，反之若造成疫情破口，則減發地方發展補助，台南市長黃偉哲希望全民一同防疫。

台灣新冠肺炎近日確診案例急遽增多，大多來自境外移入，造成社區防疫壓力，台南市政府才有公務員無視全球疫情嚴峻，執意出國旅遊，遭黃偉哲急頒12道金牌勒令返台，為了讓公務員配合防疫工作，台南市民政局祭出獎懲辦法，鼓勵里鄰長與區里公所人員配合。

台南市推出世界級景點供里長舉辦社區旅遊，取代出國，包括全台唯一仍運作且最古老的瓦盤鹽田「北門井仔腳」、世界級白堊泥岩地景「龍崎月世界」、世界級泥漿溫泉「關子嶺溫泉」、世界級親水公園「河樂廣場」、世界級提琴收藏博物館「奇美博物館」、世界級烘豆冠軍「握咖啡」等。

黃偉哲表示，目前提供100案活動經費，給配合防疫有功的里鄰長或區公所人員，每案最高2萬5000元，公所人員會給予頒獎、並列入績效考核。不配合造成防疫破口者，酌減地方發展專案經費。

黃偉哲呼籲里鄰長，在防疫期間不要率里民出國，台南市有世界級景點取代國外景點，唯有全民共同配合，才能杜絕防疫破口。

(中時 )