大陸智慧型手機品牌廠訂單因大陸地區全面復工快速增溫，且5G新款手機可望自第2季開始加速導入，讓砷化鎵廠—宏捷(8086)、PCB廠—華通(2313)及散熱廠—雙鴻(3324)業績可望自3月起回升，第2季營運看好，3家公司均預估，如無意外，第2季業績將優於第1季，在短線股價超跌下，宏捷科及華通盤中股價強攻漲停板，雙鴻股價亦強勢攻高。

相較於歐美以外各國陷入新冠肺炎疫情大爆發、為防疫封城封國忙得焦頭爛額，大陸地區因新冠肺炎疫情完全受控，各地區全面加速復工，原本市場擔心因大陸地區自1月中到2月底的封城、銷售全面停滯的大陸智慧型手機市場庫存，意外因4G手機在印度、東南亞、非洲、俄羅斯銷售優於預期，順利去化，讓大陸智慧型手機品牌廠得以喘一口氣，不僅4G手機重啟拉貨，亦全力衝刺今年下半年5G新機。

據供應鏈調查，新冠肺炎疫情大爆發，全球陷入輪流封城封國，企業紛紛採取異地上班或遠端在家工作，消費者改以網購減少外出，意外帶動高階手機及商務NB換機需求，讓因農曆年前後封城銷售遭到重創的大陸智慧型手機庫存順利去化，加上各國政府也積極推動網通基礎建設，除大陸地區在復工後傾全力加速進行5G基地台等基礎建設，原本處於2G到3G的印度、非洲、俄羅斯及東南亞國家也開始啟動升級至4G到5G的基礎建設，由於大陸各大手機品牌廠4G及5G手機，以及華為、中興等廠商4G相關網通設備CP值高，深受印度等新興國家消費者喜愛，各國政府考量預算亦優先採用，以大陸廠商為首的「新4G-5G產業供應鏈」有機會在全球飽受新冠肺炎疫情重創市場需求中突圍而出。

華通前2月合併營收72.81億元，年增7.72%，隨著大陸地區供應鏈在2月中下旬開始陸續復工，華通預估，3月營運將可重回成長軌道，在高端技術優勢及大廠恆大效益下，華通今年營運可望無畏市場波動再創歷年新高。

雙鴻因大陸廠區後復工，前2月合併營收13.11億元，年減12.23%，不過目前雙鴻大陸各廠區復工率已達100%，生產幾已恢復正常；受惠於伺服器、商務及電競NB及非蘋手機需求強勁，雙鴻預估，3月起業績將重回成長軌道，雙鴻表示，目前客戶訂單強勁，訂單能見度已達第2季，如無意外，今年第2季有機會比去年同期好。

宏捷科2月合併營收達2.71億元，月增0.74%，年成長190.58%，再創105年1月以後單月新高，累計1到2月合併營收為5.41億元，年成長161.76%；由於宏捷科PA、WiFi及VCSEL三大產品客戶訂單穩定，尤其是WiFi 6及VCSEL的訂單相當強勁，目前VCSEL佔宏捷科營收比重已達10%到15%，WiFi 6產品比重亦逐步攀升中，依客戶訂單來看，宏捷科業績可望持續攀高，法人預估，宏捷科第1季營運可望優於去年第4季，在新產能陸續開出下，第2季亦可望優於第1季。

(時報資訊)