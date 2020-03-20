因應新冠肺炎，每兩年舉辦一次，原訂將於今年5月1日至10日的第十二屆台灣國際紀錄片影展（TIDF），經主辦單位評估後，將延期至2021年春天舉辦。

台灣國際紀錄片影展今日發佈新聞稿公告指出，自1998年創立以來，TIDF一直都是重要的國際交流平台，也是兩年一次國內外影人和觀眾們的難得聚會。經歷二十多年的深耕，影展的豐富內容是主辦單位重視的使命與珍貴資產，TIDF觀眾所給予的高度回饋，也是最驕傲的成就之一。但隨著疫情的全球性擴散，不僅折損了放映的觀影品質，近百位預計來台之國際影人受到影響，交流與活動的可行性巨幅縮減，強烈衝擊影展的完整性與意義。

新聞稿內提及，對TIDF而言，觀眾、影人及工作人員的參與，是影展最不可或缺的元素，而所有參與者的健康，肯定是最首要的考量。經過長時間的審慎評估，TIDF決定延至明年再與各位見面。感謝所有國內外參與者的支持，並祈求所有人都能健康平安渡過這段艱困的時期，期待2021年春天再聚。

事實上，不只台灣國際紀錄片影展受疫情影響，原於5月登場的丹麥哥本哈根國際紀錄片影展，則運用網路，採線上觀影方式舉行影展，將40部紀錄片預錄導演Q＆A，在線上售票。

而在每年11月舉辦的阿姆斯特丹國際紀錄片影展，在日前則因疫情，免費於官網釋出多達近300部紀錄片，鼓勵民眾在家觀影，減少出門。

(中時 )