新冠肺炎防疫，打擊犯罪不空窗，嘉義檢警偵辦嘉義縣某鄉代表會主席涉及2018年11月間嘉義市一處民宅遭槍擊案，帶回這名無黨籍主席及另4人偵訊後，20日這名主席以10萬元交保。

嘉義市西區一處民宅於2018年11月19日深夜遭徐姓男子開槍射擊6發，子彈貫穿楊姓男子右臀至大腿，徐男被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，一審判決3年10月，目前上訴二審中。

檢警偵辦另一起毀損案，意外發現這名代表會主席與其他同夥，疑涉及民宅槍擊案，檢察官19日指揮刑事局中部打擊犯罪中心、嘉義縣市警方帶回這名代表會主席等5人訊問，並查扣多發子彈，但涉案人拒絕夜間訊問。

檢警依涉及恐嚇、傷害、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦此案，20日訊問這名代表會主席後，裁定10萬交保候傳。

這名代表會主席30多歲，出身地方的政治世家，他曾擔任當縣議員的親戚的助理，2018年首次參選即當選鄉代表，並經斡旋後出線當選代表會主席。

(中時 )