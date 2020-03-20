新北市林口區長年飽受塞車之苦，交通局計劃興建林口公車轉運站，原訂6月完工，但交通局今宣布，考量林口國際媒體園區設計規劃的整體性，又遇開發基地的紅火蟻防治等前置作業，林口公車轉運站將延後施工，力拚在今年底前完工啟用。

交通局長鍾鳴時表示，為了改善及提升林口區內公共運輸服務，以及未來媒體園區開發後的交通需求，交通局計畫興闢林口公車轉運站，於去年11月委託建築設計團隊規劃，積極籌劃辦理。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，林口公車轉運站的規劃設計採簡約實用，期間配合林口國際媒體園區招商，多次調整設計型式，以融入周邊開發單位的不同風格和意象，期求園區整體性。

林詩欽說，此時又遇園區紅火蟻防治等前置作業，預計9月底才能排除，因此原訂今年6月完工的林口公車轉運站將延後施工。

交通局表示，林口公車轉運站規劃仍會持續進行，等待前置作業妥善處理後立即再進場施工，以利工程順利進行，並預計今年年底前完工啟用。

(中時 )