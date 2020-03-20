建國科技大學美容系學生蔣沂芳、吳昱昀、林詩慧三人參加教育部「學海築夢計畫」至日本東京美容產業實習，剛好碰到新冠病毒疫情在日本蔓延，第一次出國就遇到這種奇特的經驗，在東京時到藥庒店要買口罩，貨架空盪盪，經實習單位介紹到其他店家購買，一盒50片口罩從日幣1900元到要返國時一盒已經漲到日幣2200元，折合台幣613元，而且還買不到。

新冠狀病毒肆虐，境外移入台灣越來越多，其中大學不但有許多外籍學生，建國科大更有許多學生利用寒假到國外實習，國外實習學生在開學後已陸續返校，面臨自主管理問題，負責統籌防疫工作的學生事務處健康中心如臨大敵當前，每天都戰戰兢兢，建國科大3名同學，在教育部「學海築夢計畫」獎助下在1月19日出國到日本東京美容產業實習一個月，下了飛機才知道新冠病毒在日本已經蔓延開來，實習單位老師要求她們沒事就不要出門，要戴口罩，勤洗手，每天從腳到頭都要消毒。

學生吳昱昀說，到東京時到藥庒店要買口罩，架上一空，據說被大陸遊客買光，返台時，發現整架飛機機艙內坐的都是日本旅客，讓她們有點擔心。蔣沂芳表示，她2月19日返國時就出現流鼻水、喉嚨痛，下飛機馬上到醫院看診檢疫，原本擔心自己染到新冠肺炎，後來還好確診只是感冒，在家自主管理14天。林詩慧也是返台時發高燒不退，還好有驚無險，看醫生後確診只是感冒。

建國科大學務長甯慧如表示，目前有379位外籍學生，尚有25位蒙古、日本、大陸、港澳學生未即時返台只能透過網路參加學習，另有2位日本籍學生未能在開學前趕回來，原勸暫時不要回來，他們卻認為回台灣比在日本安全，近日搭機趕回台灣，目前尚在自主管理中無法到校上課。

(中時 )