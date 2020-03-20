新產董事會通過買庫藏股及股利配發 13:582020/03/20 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新產（2850）董事會通過買庫藏股及股利配發，使得該股價在盤中漲幅始終居產險股最大。 新光產險董事會決定，擬以108年盈餘每股將配發現金股利1.8元，另外董事會也通過在29.39億元的額度內將買進5000張股票以作為轉讓予員工之用，預定買回時間是3/19至5/18日，買回區間價格則是從22.25~57.10，即使公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。 由於該二項利多，使得該股股價在盤中上漲至32.3元，盤中漲幅持續逾6％。 (工商 ) #新產 也許您會感興趣 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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