新產（2850）董事會通過買庫藏股及股利配發，使得該股價在盤中漲幅始終居產險股最大。

新光產險董事會決定，擬以108年盈餘每股將配發現金股利1.8元，另外董事會也通過在29.39億元的額度內將買進5000張股票以作為轉讓予員工之用，預定買回時間是3/19至5/18日，買回區間價格則是從22.25~57.10，即使公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

由於該二項利多，使得該股股價在盤中上漲至32.3元，盤中漲幅持續逾6％。

(工商 )