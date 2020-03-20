眼鏡行老闆20日中午發出聲明該員工13日回國，14日主動自費檢疫並已住院隔離中。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

國內近日新冠肺炎病例爆增，網傳中市某眼鏡行員工遊土耳其回國確診，由於該眼鏡行位某私立大學附近，不但眼鏡行臉書被罵爆，連該大學也出面澄清，對此，中市衛生局長曾梓展回應，一切由中央疫情指揮中心說明。

(中時 )