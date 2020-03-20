員工遊土耳其確診 中部某眼鏡行官網被罵爆 13:332020/03/20 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中某社區有人確診，管委會通告住戶勿恐慌。（民眾提供／台中馮惠宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 眼鏡行老闆20日中午發出聲明該員工13日回國，14日主動自費檢疫並已住院隔離中。（民眾提供／台中馮惠宜傳真） 國內近日新冠肺炎病例爆增，網傳中市某眼鏡行員工遊土耳其回國確診，由於該眼鏡行位某私立大學附近，不但眼鏡行臉書被罵爆，連該大學也出面澄清，對此，中市衛生局長曾梓展回應，一切由中央疫情指揮中心說明。 (中時 ) #武漢肺炎 #新形冠狀病毒 #新冠肺炎 #NCP #COVID-19 #疾管署 #土耳其旅遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 談新冠肺炎疫情 卓榮泰想到318學運擋服貿 16:582020/03/18 政治 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 生活熱門新聞 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 南部大學再添一確診！校方：法國同行11人隔離中 - 生活 返台遭謾罵 美留學生痛訴：很抱歉但我要回家 - 生活 西班牙返台留學生「同系3確診」 指揮中心緊急採檢37人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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