醒吾伊林學院由醒吾科大與伊林娛樂於2016年合作成立，並以「共構課程、雙師教學、實習促進、就業接軌」的理念，培育專業的時尚產業相關人才。迄今三年多以來已經開設了18門專業課程，辦理7場時尚養成夏令營，修課學生超過五百位，可以說成果相當亮眼。為了進一步延伸此一培育體系，並擴大培育成效，醒吾伊林學院與育達高職於18日正式簽訂策略聯盟協議，現場來自伊林娛樂、育達高職及醒吾科技大學等各主管同仁一同出席與會。

三方代表共同啟動簽約儀式，左起伊林娛樂演藝事業部黃美倫總監、伊林娛樂演藝事業部詹媛喆副總經理、伊林娛樂林耀明總經理、醒吾科大陳義文校長、育達高職劉育仨校長、育達高職教務處吳櫻卿主任、育達高職學務處姜兆旻主任、育達高職資訊中心陳淑芬主任

育達高職劉育仨校長在致詞時指出，育達非常重視人才培育的這一塊，也一直努力與產業鏈結、與科大合作，進而與國際接軌。醒吾伊林學院與育達高職的結盟，打造一個產學合作的鐵三角，正是落實學校端爭取資源，和產業端合作，從而帶給學生實務能力的具體做法。

伊林娛樂林耀明總經理表示，伊林一直致力於在校園中向下紮根並挖掘人才，以促成業界與學界的接軌。特別是近年來全力發展節目內容製作以及新媒體等方向，因此這一次醒吾伊林學院能與育達做一個深度的合作，是一個非常好的機會，相信未來會有更多新人才加入這個產業，也會為業界帶來更多新的刺激與新的發展。

時尚造形設計系學生走秀教學

醒吾科大陳義文校長提到，育達在影視媒體的人力培育這一塊有非常好的發展，真的很值得醒吾來多加學習。在因緣際會之下，醒吾很幸運能在2016年搶先與伊林結盟，也獲得了很好的效果。但他體認到，人才培育應該是不間斷的，特別是對時尚產業而言，應該及早開始幫助學生，把未來要的方向和目標確認清楚，所以將這樣的合作模式延伸到高中是有必要的。今天很高興能有機會，促成育達、醒吾、伊林三方的合作，很具體地打造出一條龍式的培育模式，相信未來會成為業界與學界合作的標竿，更是時尚產業人才的培育搖籃。

身為伊林娛樂旗下藝人，也是醒吾科大國際商務系學生的廖彥龍，也以自身經驗分享，在醒吾與伊林的合作模式下，讓他得以兼顧學業與事業，所以他不但肯定學校與產業界的合作，能讓學生成為職場即戰力；同時他也認為，未來在醒吾伊林學院向下延伸到育達之後，學弟妹等於有七年的時間可以培育業界所需的技能，將會更具有競爭力，這也是讓他非常羨慕的一點。

全體與會人員合影

(中時電子報)