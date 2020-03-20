新冠肺炎持續升溫，全國人心惶惶，金山金包里老街就有攤商發現，有2名住在基隆的女子日前從歐洲返國後，未遵守自主健康管理，於17日相約金山逛老街、泡溫泉，期間不時脫下口罩自拍，讓攤商、民眾看了相當擔憂；金山區公所獲訊後，立刻請清潔隊至老街、區內公共浴室、納骨塔等地進行消毒，安撫民心。

當地居民表示，17日當天他在金山老街看到2名女子未依自主健康管理規定全程配戴口罩，再加上近日多起歐洲遊客傳出感染新冠肺炎，令他們相當擔憂。

金山區長陳國欽表示，他獲知訊息後，立刻請清潔隊協助，用漂白水在該區所有公共場域進行消毒作業，包括老街、湯屋、公共浴廁等，請民眾切勿擔憂。

陳國欽強調，為配合新北市府防疫政策，金山區公所現也關閉「社寮、金包里、南屏、磺港、豐漁」溫泉公共浴室，僅留磺港溫泉公共浴室戶外泡腳池開放使用，希望民眾能夠體諒，共體時艱。

(中時 )