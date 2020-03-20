中華電信新竹區營運處提供3000組CHT行動加值服務關懷包，給新竹縣需要居家檢疫、居家隔離的民眾。（莊旻靜攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，為了使民眾居家隔離、居家檢疫不孤單，中華電信20日提供給新竹縣政府3000組共12000個CHT行動加值服務關懷包序號，使期望在家縣民得以透過線上娛樂，解除不能外出的鬱悶。

新竹縣長楊文科表示，感謝中華電信新竹營運處總經理陳鏡明等人，提供3000組序號，讓居家檢疫、居家隔離者也能透過影音等平台，充實自我，楊文科也說，縣府超前部署防疫工作，各級學校校園場地暫停開放、出借，線上教學平台米立雲也開始運作，防範疫情變得更加嚴峻。

陳鏡明表示，這3000組CHT行動加值服務關懷包，1組共有4個序號，分別可用於Hami Video影劇館、Hami書城、KKBOX及OMIA學東西，可瀏覽最新的影劇、超過8000種以上書籍、雜誌，在家也可聽音樂、學東西。

楊文科也表示，為了讓學生「停課不停學」，已準備4780台平板供停課學生借用，除500份15天免費上網的SIN卡服務外，偏鄉地區學生也可向中華電信提出承租wifi分享器需求，共同攜手抗疫。

新竹縣衛生局表示，中華電信所提供3000組4大服務，未來會運用在「新竹縣防疫關懷包」中，除原提供關懷手冊、溫度計、口罩14個、肥皂、漂白水等防疫用品，加上中華電信所提供的線上服務序號，將分別由民政及衛政系統發送至居家檢疫、居家隔離的民眾。

(中時 )