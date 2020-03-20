大陸國台辦近日指責台灣漠視陸生權益，要求台灣為陸生返校提供必要保障，世新大學副校長李功勤建議，不只陸生，包含港澳生在內，台灣的大學可採取部分大陸「雙一流」大學的作法，依照學生所在省市或有畢業需求者，讓其分流分眾返校，更強調疫情歸零或相關對趨緩的省分，優先考慮開放應屆畢業生返台，維護受教權。

李功勤表示，據他了解，上海有部分「雙一流」大學教務處研擬，讓學生分眾分流返回學校就學，作法主要分為兩個部分，第一是考量到部分畢業生面臨畢展、畢業專題或實驗課程等需要，得到校完成課業，再來就是大陸目前疫情已降低，因此可讓確診人數歸零省分的學生，或是根據學生居住地來檢視，分批分流返校就學，甚至可優先考慮開放應屆畢業生返台。

李功勤提到，世新大學每周固定與校內陸生聯誼會會長聯繫，了解陸生遠距授課情況，包含老師是否確實上課，以及網路收訊品質等，不過即便學校做得十分到位，但網路授課比不上實體面對面教學，因此陸港澳生仍殷殷期盼能回台上課，而陸港澳生學位同樣獲得我教育部正式承認，理應與台灣學生享有相同受教權益。

至於如何讓陸港澳生返台，李功勤則認為，可採取武漢包機模式，讓學生在機場便接受嚴密的篩檢，學生確認健康無虞，便可回到台灣就學。

淡江大學一名上海陸生指出，網路授課效率很差，甚至有時課堂直播畫面沒有同步，也只能看老師提供的PTT簡報，另外也有理工科的同學向他提起，老師在板書所寫的公式圖表都很重要，也無法在畫面看到，只能聽老師講，「沒有上課的氛圍」，還是非常希望回到學校上課，如果台灣可以讓陸生以分眾分流的方式返台，認為此舉非常合理。

一名來自上海的政大博士生說，她從農曆年前迄今仍滯留曼谷，本來計畫3月返滬，如今疫情卻在歐美大爆發，外地學生返回大陸，仍有不少擔心，像是搭乘飛機時，無法確保乘客來源，因此決定還是待在曼谷，最終仍希望回到台灣就學。

(旺報 )