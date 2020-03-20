新冠肺炎疫情對房市產生的衝擊漸大，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，預期3月房市交易量較2月稍減，預估第一季全台交易量在6.3~6.6萬棟間，與去年同期相較，約減少2%至成長3%之間。不過，買方期待房價下跌，疫情威脅可能加重國內中小企業無薪假、倒閉、歇業，造成購屋能力受限，第二季房市「不容樂觀」。

葉凌棋表示，雖然因疫情民眾普遍減少出門、降低消費，不過國內目前疫情還在可控範圍內，加上市場自住、置產等剛性需求仍在，今年前二月房市交易量在疫情還沒大爆發下，還有6.2%的成長率，不過隨著民眾信心受疫情衝擊，整個第一季交易量可能與去年相比維持平盤。

葉凌棋表示，聯準會3月已降息6碼，接近0利率，國內央行也降息一碼因應，創下歷史新低紀錄，超越金融海嘯時期。超低利率環境對於自住需求民眾或多或少具吸引力，但目前買方普遍期待房價下跌，在疫情發展尚未明朗的狀況下，民眾購屋信心恐再受衝擊，預期2020第二季房市不容樂觀。

永慶房屋第二季房市前瞻報告調查顯示，65%的消費者看壞第二季景氣，看壞景氣比例較上一季上升26個百分點，在經濟前景面臨衰退風險時，消費者也開始尋求資金避險標的，有32%的消費者認為房地產為最佳資金避險標的。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，股市、債市、匯市及原物料價格的波動性都大幅提升，不少投資人都重新調整資產配置，而調查也顯示，因為多數民眾認為受到疫情影響，看跌房價者增，因此普遍對投資房地產的投報率期待值提升，過去約2~3%，目前已提高至2.5~3.5%。

(工商 )