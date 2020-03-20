胡潤研究院今日發佈《2020胡潤全球房地產富豪榜》（Hurun Global Real Estate Rich List 2020），恒大集團董事局主席許家印以2310億元人民幣（約新台幣9933億元）的身家蟬聯全球房地產首富。92歲的「香港超人」李嘉誠以2000億元身家位列第二。榜單共有256位地產企業家，中國上榜139名數量全球第一，總財富為5860億美元。

全球房地產富豪中，有54％來自中國，佔比領先全球，其次是美國及英國，分別佔13％及7％。十大富豪中，有8位來自中國，並且囊括前三名。

胡潤研究院在全球共找到256位身家達10億美元的地產企業家，較去年增加17位；總財富達6.7兆元人民幣，較去年增長11％。當中，167人財富較去年增長，其中39位新上榜；50人財富較去年下降，另有24人落榜，39人財富保持不變；80％是白手起家的。在20％屬繼承財富的上榜地產企業家中，三分之二在繼承之後將財富繼續擴大，如美國總統川普。

富豪榜中共有39位新面孔，其中排名最高的是奧地利Signa 42歲的Rene Benko，以財富350億人民幣位列榜單第47位。

19位女性中11位來自中國，以碧桂園楊惠妍、龍湖集團吳亞軍和住香港的新鴻基地產郭氏家族鄺肖卿為首。

榜內還有5位「80後」，最年輕的是來自英國的29歲的休•格羅夫納(Hugh Grosvenor)、37歲的新鴻基地產郭基輝，以及39歲的楊惠妍和多弗集團胡興榮。

房地產是全球企業家的第二大財富來源，在今年胡潤全球富豪榜上，地產行業上榜人數佔比9.6％，第一名是科技行業(12.7％)

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，過去一年對房地產商來說還算不錯，這次新冠肺炎疫情的爆發在其榜單財富計算的截止日期之後。疫情對房地產商產生了很大的影響，推動了線上化發展以及對房企的支持性政策，也推動了房地產商的慈善行為。

(中時 )