台灣央行理監事會宣布降息一碼，並提供2000億元中小企業融通機制，以活絡企業營運。美系外資今天出具最新報告指出，由於疫情仍在全球蔓延中，第二季的全球經濟情勢仍不樂觀，此將波及到台灣的出口，據此推測，台灣央行在今年6月第二季的理監事會，將會再降息半碼（0.125%）

外資指出，央行3月降息一碼的幅度比市場預期來得還大，央行主要考量的2大因子為中小企業融資受限和經營困境，以及台美利差問題。

在中小企業方面，央行指出，製造業特別是電子零組件業，恐有生產供應鏈斷鏈之虞；部分服務業如住宿及餐飲業，因消費萎縮，經營困難。至於台美利差，近期主要國家貨幣貶值，惟新台幣相對較強，且台美利差大幅縮小，資金恐大量流入國內，干擾外匯市場，影響金融穩定，並波及實體經濟，重演2008全球金融危機時期的歷史。

外資法人指出，央行總裁楊金龍示意如果疫情在4月有惡化情況，央行有必要時，會召開常務理事會共同討論妥善運用貨幣政策工具。這也為未來央行的進一步寬鬆留下了伏筆。

觀察今年初以來全球主要央行降息幅度和次數，以美國FED降息幅度最大，2次共降6碼；其次為越南降1次4碼；加拿大降2次共4碼；紐西蘭降1次3碼；其餘降2碼者有馬來西亞，澳洲，英國和南韓；而降1碼有泰國、菲律賓，印尼等。

至於央行關切的產出缺口，預估今年擴大到-0.8%，去年為-0.11%，2018年為-0.18%。當經濟產出缺口擴大時，央行會用降息來增加有效需求。

(時報資訊)