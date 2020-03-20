移民署呼籲失聯移工出面投案，將從寬處理。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情持續，19日傳出1名發燒的印尼失聯移工，在就診時落跑，雖然後遭警方逮捕，但已引發社會虛驚，更有人直指這些逾期、失聯的移工，就是防疫的大破口，移民署20日推出「擴大自行到案2.0」，鼓勵外來人口主動投案，3大優惠措施為「不收容、不管制、低罰鍰」，希望失聯、在逃的移工可以儘快出面，並在專案安排下返回自己國家。

移民署副署長鍾景琨指出，肺炎疫情蔓延全球，而國內第32例失聯移工確診後，「失聯移工是否成為防疫缺口？引起廣泛討論。為配合我國防疫政策，移民署即日起推動「擴大自行到案專案」，專案實施期間為期3個月，自2019年4月1日起至6月30日止，宣導期間（3月20日至3月31日）也可以適用專案減免處罰。

移民署指出，3大措施為「不收容、不管制、低罰鍰」，鼓勵逾期外來人口及失聯移工主動投案，由移民署協助他們儘快返回母國。專案期間自行到案者，除免予收容外，還免除禁止入國或不予許可期間，處法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2000元。

而專案結束後，移民署將推動完成入出國及移民法修法作業，參照其他先進國家作法，加重逾期的相關罰則。此外，俟疫情和緩後，也會加強查緝力道，推動全國大掃蕩勤務。

移民署表示，防疫期間將加強外來人口的衛教宣導工作，透過移民輔導、臨櫃受理、網路社群等各種多元管道，另增設防護隔離設備保護執勤同仁安全。移民署呼籲逾期停（居）留外來人口，能夠在專案期間主動投案，儘早返家。相關專案資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線，或勞動部「1955」專線洽詢。

(中時 )