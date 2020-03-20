在財金主管機關祭出降息一碼、平盤下禁止放空及國安基金將護盤等，加以美股回穩，激勵台股今日強彈盤站回9,000點以及十年線上。凱基投顧預期下周指數在8,900-9,600點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：散熱股、網通股、防疫概念股、伺服器代工股、矽晶圓股、PCB股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.聯準會（Fed）日前突然宣布降息4碼，將聯邦基金利率從1-1.25％降至0-0.25％，並宣布推出規模高達7,000億美元的量化寬鬆貨幣政策。

2.國安基金臨時委員會決議啟動護盤機制，授權國安基金在5,000億元法定額度內可隨時進場穩定股市；國安基金歷年共有六次進場紀錄，最高金額為1,200億元。

3.金管會宣布有條件禁空令；明訂收盤跌幅逾3.5％的個股，次一交易日不得於平盤下，進行融券放空或借券賣出。

4.新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，第一季央行理監事會決議，降息一碼（0.25％），將重貼現率由1.375％下調至1.125％，低於金融海嘯時，創歷史新低水準。

(工商 )