美國白宮19日（周四）公布，因考量到新冠肺炎疫情，川普總統決定今年6月七大工業國（G7）領袖峰會不在大衛營舉行，改採視訊會議進行。

有鑑於新冠肺炎在全球蔓延，許多國家已封鎖邊境並且祭出旅遊禁令，以遏止病毒擴散。

川普本周已與G7領袖進行過緊急視訊會議，共商對抗疫情因應措施。白宮狄爾（Judd Deere）表示：「白宮將通知其他G7成員，未來持續密切合作，總統在4月和5月會再與這些領袖們召開視訊會議，就如同本周稍早的模式一樣。」

(工商 )