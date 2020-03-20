疫情延燒！川普取消G7峰會改採視訊會議 15:122020/03/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮19日（周四）公布，因考量到新冠肺炎疫情，川普總統決定今年6月七大工業國（G7）領袖峰會不在大衛營舉行，改採視訊會議進行。 有鑑於新冠肺炎在全球蔓延，許多國家已封鎖邊境並且祭出旅遊禁令，以遏止病毒擴散。 川普本周已與G7領袖進行過緊急視訊會議，共商對抗疫情因應措施。白宮狄爾（Judd Deere）表示：「白宮將通知其他G7成員，未來持續密切合作，總統在4月和5月會再與這些領袖們召開視訊會議，就如同本周稍早的模式一樣。」 (工商 ) #G7 #視訊會議 #白宮 #川普 #領袖峰會 也許您會感興趣 推薦閱讀 拜登提防疫計畫 狠批川普 04:102020/03/16 全球財經 病毒檢測 川普陰性 彭斯跟著測 04:102020/03/16 國際大事 NBA》賈霸痛批：戈貝爾跟川普一樣無知 09:412020/03/16 體育 疫病戰 美中下一波交鋒 04:092020/03/17 論壇廣場 防疫！藍青年中常委提案中常會視訊會議 09:562020/03/17 政治 50州全淪陷 川普「放大絕」擬推1兆美元振興計畫 14:172020/03/18 國際 最亮眼政績崩壞！ 川普上任以來美股漲幅幾乎全吐回 00:032020/03/19 財經 世衛駁中國病毒 籲勿涉人種 04:092020/03/20 焦點新聞 疫戰和選戰 川普都輸不起 04:092020/03/20 論壇廣場 功夫肺炎？林書豪再轟川普排華 14:062020/03/20 體育 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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