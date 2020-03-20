苗栗縣長徐耀昌20日主持頭份后庄國小社區共讀站揭幕，全程戴口罩，與會來賓也都戴口罩，形成一片口罩海。〔謝明俊攝〕

頭份后庄國小社區共讀站命名為「光影畫廊」。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌20日上午前往頭份市后庄國小，主持社區共讀站揭牌啟用儀式，為應苗栗縣已提升防疫二級開設，徐耀昌首度在公開行程率先示範全程戴口罩。后庄國小社區共讀站命名為「光影書廊」，是縣內第20所校園社區共讀站，徐耀昌希望藉以提昇縣民閱讀興趣。

徐耀昌自接任縣長以來，非常重視閱讀，前後共向教育部爭取補助6192萬元，縣府籌措合款1918萬元，共計8110萬元，依序改善縣立高中、國中及國小圖書館空間改善，從106年至108年已陸續完成21所社區共讀站，預計在今年將要完成10所共讀站，而后庄國小也成為縣內第20所擁有社區共讀站的學校。

頭份后庄國小社區共讀20日正式揭牌啟用。〔謝明俊攝〕

頭份后庄國小社區共讀20日正式揭牌啟用，老師帶著學童閱讀。〔謝明俊攝〕

頭份后庄國小社區共讀20日正式揭牌啟用，內設有舒適的閱讀座位。〔謝明俊攝〕

后庄國小的社區共讀站命名為「光影畫廊」，設計主軸以「光影」為主軸，藉由光影意象啟發學生的好奇心，鼓勵勇敢控索屬於自己的書與閱讀世界，共讀站裡規畫有「閱讀角」、「樂齡閱讀區」、「小窩居」、「多功能說讀區」等區塊，藉由可變動性的設施與書櫃擺設，呈現多樣的使用空間。

后庄國小社區共讀站於20日上午揭牌啟用，為應苗栗縣防疫提升至二級開設，徐耀昌主持揭牌儀式都全程戴口罩，到場來賓也都全戴口罩，因此在揭幕合照時只見一片口罩海。

苗栗頭份市后庄國小社區共讀站揭幕。

(中時 )