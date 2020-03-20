「現在的氛圍是，凡是有幫大陸說話的、或是沒有把大陸罵到臭頭的人，都是台灣的敵人！」20日中研院副研究員王智明等學者專家召開論壇「被忽略的病毒：恐懼、歧視與汙名」，政大教授廖元豪指出，現在的社會氛圍是只要質疑政府任何防疫作為，就會被「出征」、被公審，這些狂烈、凶狠但不知道是不是多數的民意，連蔡政府都擋不了。

廖元豪說，疫情剛開始時，他原本預期苦難能讓台灣人互助團結，讓兩岸化解敵意，證諸921地震、SARS都是如此。不料後面的發展竟是把人心陰暗面藉由仇恨語言、歧視態度靠著網路傳播大爆發，連拿到817萬票的蔡政府都擋不住。

廖元豪說，疫情剛開始時，很多領導者說過很棒的話，像陳時中部長說過：「我們要對抗的是武漢肺炎，不是武漢」、「我們要對抗的是病毒而不是人」；第一架武漢包機有陸配子女戶籍不在台灣，陸委會副主委邱垂正公開說：「陸配也是我們的家人」，陸委會還說了一個「小明的故事」。這些話都很有高度，不管法律或是人情義理層面。

不料接下來一連串網路謾罵鋪天蓋地，咒罵政府，咒罵台灣人的大陸親屬，一兩天之內風向就變了，政府馬上急轉彎。廖元豪說，這些可怕的言語可能來自網軍，更可能不是網軍，而是台灣社會愛湊熱鬧、煽動仇恨的趨勢，造成集體對陸配、台商、台商子女的敵視。

廖元豪說，從那時起開始出現許多不合自由法治的事。例如第二、三架包機不但拖延不排，也不准滯留武漢台人自行回台，政府竟要移民署註記，讓他們上不了飛機。「我問過所有的法律學者或法官、律師，沒有人找得出法源在哪？」

廖元豪說，陸配、台商、台商子女和他們的下一代，很可能長期在台灣生活工作；當他們以後回想2020年最需要國家幫助時，被這樣對待，他們會如何看待這個地方？「我們都希望人人愛台灣，但國家要人民愛台灣之前，國家可不可以先愛自己的人民？」

最近又有一些很有爭議的事情，本來是限制中小學師生出國，後來擴大到大學、到全部國人。廖元豪說，這在法律上可以辯論，但是馬上又出現網路上奇怪氣氛：所有質疑政府合法性的批評，目前看來都很溫和而客觀，都可以辯論，但都被「出征」，網路上罵聲隆隆，問都不能問。

廖元豪總結，現在凡是幫中國說過話、或是沒有把中國罵到臭頭的，都是台灣的敵人，這是很奇怪的態度，法界也形成寒蟬效應。

(旺報 )