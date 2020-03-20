政府救市祭出降息、限空令和護盤三帖猛藥，果真讓台股起死回生！國安基金今（20日）進場護盤，在權值股台積電狂漲8%的拉抬下，台股吹起反攻號角，終場狂彈逾552點，指數收在9234點，成交量約2340億元。

今天上市櫃計逾330檔高掛漲停板，顯示短多追價意願回升，大盤終場從8700點起連關六大關，成功站回10年線約9110點並收復9千點關卡。

權值股台積電僅花2天就完成填息，終場大漲8.87%，收270元，成交量爆出15.62萬張；鴻海大漲6.79%，收70.8元，成交量近10.22萬張；股王大立光開高走高，盤中攻上漲停3575元直到關門，成交量1512張。

大盤短線雖暫回神，但上檔包括10日線、月線、季線、半年線與年線之反壓仍相對沈重，加上全球新冠肺炎疫情何時予有效掌控，還在未定之天，使下周續彈之路，逐漸進入大震盪格局難免，唯只要國安基金在旁護持，及美股修正之路不再惡化，則個股依題材向上尋求突破架構，不必過分看淡。

(中時電子報)