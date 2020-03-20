自行車族群今日股價普遍開紅盤，唯獨美利達（9914）股價一路開高走低，從最高價104.50元、最低被殺到93.20元，盤中振幅高達11.24％，終場收盤價95元、下跌5.50元，股價續創7年多以來新低，成交量逾3,600張；而巨大（9921）收盤前、股價一度由紅翻黑，最後小漲1元、以120元作收，成交量破2,000張。

美利達集團2019年在電動自行車持續熱銷加持下，合併營收達280.24億元、年增逾8％，前三季EPS6.39元，法人預估，美利達全年EPS在8至8.5元之間，將優於2018年的5.72元。

美利達今年前2月合併營收33.6億元、年減10.32％。法人表示，隨著美利達中國廠已經陸續復工，消化訂單，加上台灣廠的穩定貢獻，整體而言，3月營收可望走揚。惟首季向為自行車產業的傳統淡季，加上疫情影響下，營運年變動率仍有壓力。

(工商 )