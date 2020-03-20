勞動部今（20）日公告去年12月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，截至12月止，足額進用單位計1,764家，占總應進用家數9.98％，其中公立單位28家，私立單位1,736家。勞動部表示，公立單位已在1月足額進用，但私立單位中，廣達電腦已連續8個月未足額進用，星展銀行已連續24個月未足額進用。

截至12月止，全國依法須進用身心障礙者的義務機關（構）計1萬7,672家，應進用身心障礙者5萬9,457人，實際進用8萬4,693人，超額進用2萬5,236人。未足額進用單位計1,764家，占總應進用家數9.98％，其中公立單位28家，私立單位1,736家；不足進用人數合計2,529人，其中公立單位不足31人、私立單位不足2,498人。

勞動部進一步分析去年第4季義務機關（構）進用情形，公立足額進用單位的比率平均可達99.2％、私立單位比例達86.9％。再就義務單位家數及人數變化觀察，相較108年第3季，增加136家、法定進用人數增加1,326人、實際進用增加1,495人，未足額進用單位相較第3季僅減少1家，變化不大。

108年第4季未足額進用2人以上公立義務單位，均已於109年1月足額進用。私立義務單位在本季變化情形，10月未足額進用第1名由富邦人壽及星展銀行並列不足14人、第2名為欣興電子不足11人、第3名為廣達電腦不足10人；11月未足額進用第1名為中原大學不足14人、第2名為廣達電腦及星展銀行並列不足13人、第3名為富邦人壽不足12人；12月未足額進用第1名為廣達電腦不足14人、第2名為星展銀行不足13人、第3名為中原大學不足12人。

勞動部解釋，富邦人壽持續透過調整績效獎金制度方式，鼓勵身心障礙員工投入工作，已於12月足額進用，欣興電子陸續進用身心障礙員工擔任技術師等工作，12月也大幅降低不足額進用人數為4人。但廣達電腦已連續8個月未足額進用，星展銀行已連續24個月未足額進用，皆因所需人才需多項證照或專業技能，致招募身心障礙者不易，桃園市政府及臺北市政府已持續輔導並協助與各地就業中心配合徵才。至於中原大學因教學助理納保致員工總人數增加，該校已要求各系所積極招募適合之身障人員外，也研擬相關進用方案以改善未足額進用情形。

為鼓勵雇主進用身心障礙朋友及協助身心障礙朋友就業，勞動部所屬各分署及縣市政府等300餘個就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求之身心障礙者，地方政府亦運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業服務等資源，協助其提升就業競爭力及投入職場就業，雇主也可運用政府補助措施及職務再設計等協助，提供更多身心障礙人士可從事的職務工作。

(工商 )