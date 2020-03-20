政府出手救市，祭出限空令，近期成為股價重災區的遊戲股，今天多數強勁彈升，智冠(5478)、網龍(3083)攻上漲停，遊戲股王鈊象也大漲9％，漲幅較大的還包括宇峻(3546)、歐買尬(3687)、辣椒(4946)及傳奇(4994)等。

國際股市快速崩跌，多頭信心渙散，衝擊櫃買市場投資人信心，中小型股首當其衝，遊戲股出現逃命潮，鈊象由近期高點648元，昨天跌到484元，跌幅25％，這還不是最慘，包括：隆中(6542)、宇峻、網龍、辣椒、大宇資(6111)、昱泉(6169)及上市的傳奇(4994)從今年高點來看，都出現股價腰斬情況，不少融資幾乎斷頭殺出。

昨天台股重挫，網龍、傳奇、鈊象、宇峻、大宇資等都出現跌停價位，金管會緊急祭出限空令，跌幅逾3.5％股票平盤以下禁止放空，昨天受傷慘重的遊戲族群全面受惠，不少檔今天出現報復性反彈。至於庫藏股部分，僅橘子一家率先在3月13日起實施，預計買回3000張庫藏股，也讓本周跌幅相對較輕。

(時報資訊)