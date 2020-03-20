新冠肺炎疫情日漸險峻，印尼勞動部昨(19)日表示，今(20)日起將暫時停止輸出所有移工，目的在於保護國內外移工，我國勞動部則鼓勵雇主採續聘及國內承接維持移工人數，更防止人流及旅行途中造成防疫破口。

印尼勞動部長伊達(Ida Fauziyah)於18日簽署暫停輸出移工的行政命令，今日起生效，包含仲介安排到海外工作的移工、商船漁船船員及漁工等，但若移工已經透過申請取得工作國家的簽證，即將前往工作國家也沒有禁止移工入境的話，就不在這項禁令規範之內。

跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，目前在台印尼移工有27.6萬人，占了總外籍移工的38％，27.6萬人中看護工就有20萬，佔了約70％，外籍漁工1.2萬人，其中印尼籍約9000多人，同樣佔了約70%，另外43.9萬外籍製造業移工中，印尼籍6.5萬人約佔了15％，

薛鑑忠指出，由於印尼籍佔了我國外籍移工多數，因此印尼政府禁止移工輸出措施在邊境防疫上的確有幫助，不過我國也已暫時停止辦理申請聘僱移工的手續，因此勞動部鼓勵雇主採移工期滿時續聘、國內承接及移工暫不返母國等措施，一方面兼顧勞力需求，也減少人流來往各國造成防疫破口。

薛鑑忠進一步指出，對於那些已經申請取得工作簽證來台的外籍移工，雇主應根據『就業服務法』照顧移工起居生活，也須提供居家檢疫計畫書，其中包含移工基本資料、入境後的防疫交通方式、雇主或仲介公司必須要填寫移工居家檢疫地址，確保雇主有落實辦理居家檢疫，也讓勞動部方便追蹤，若雇主無法提供這些資料將會請雇主補正，否則不予同意引進移工。

勞動部指出，印尼暫停輸出移工的行政命令以及我國暫停安置國辦理申請聘僱移工的手續政策，目前尚無明訂結束日期，將依疫情發展作出調整。

(中時 )