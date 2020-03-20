大陸19日新增確診病例39例 湖北0例 14:502020/03/20 旺報 王曉鈴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸國家衛健委官方網站統計，3月19日新增確診病例39例，其中湖北新增確診病例0例，這也代表武漢確診病例0例。 陸媒報導，3月19日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例39例，包括廣東14例，上海8例，北京6例，福建3例，天津、遼寧、黑龍江、浙江、山東、廣西、四川、甘肅各1例。新增死亡病例3例（湖北2例，遼寧1例），新增疑似病例31例。 當日新增治愈出院病例730例，解除醫學觀察的密切接觸者1197人，重症病例減少178例。 (旺報 ) #病例 #湖北 #日新 #遼寧 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 物流、人流仍受限制 湖北車企 完全復工恐等到4月 04:102020/03/16 全球財經 數據斷崖式下墜 陸景氣拉警報 04:092020/03/17 焦點新聞 陸31省份新增新冠肺炎21例 湖北新增1例 10:512020/03/17 兩岸 北京新增境外輸入3例 累計境外輸入40例 11:572020/03/17 兩岸 陸31省份17日新增確診13例 湖北增1例 12:402020/03/18 兩岸 武漢門診新增病例 爆危險信號 04:092020/03/19 焦點新聞 復工嘍！2020年首趟湖北專列抵浙江 11:562020/03/19 兩岸 無當地新增確診 湖北武漢管制鬆綁 12:092020/03/19 兩岸 陸疫情趨緩 無新增本土確診 04:092020/03/20 焦點新聞 北京境外輸入確診病例飆升 占比逾6成 04:102020/03/20 全球財經 兩岸熱門新聞 有照片為證！川普改講稿 劃掉「新冠病毒」改寫「中國病毒」 - 兩岸 世衛譚德塞：陸首次無新增病例 是驚人成就啊！ - 兩岸 韓罕見新冠病例13次檢測未確診 發病數天去世 - 兩岸 武漢公安局認錯：撤銷訓誡書 向李文亮家屬道歉 - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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