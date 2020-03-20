據大陸國家衛健委官方網站統計，3月19日新增確診病例39例，其中湖北新增確診病例0例，這也代表武漢確診病例0例。

陸媒報導，3月19日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例39例，包括廣東14例，上海8例，北京6例，福建3例，天津、遼寧、黑龍江、浙江、山東、廣西、四川、甘肅各1例。新增死亡病例3例（湖北2例，遼寧1例），新增疑似病例31例。

當日新增治愈出院病例730例，解除醫學觀察的密切接觸者1197人，重症病例減少178例。

(旺報 )

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