六福客棧外觀。（資料照）

新冠肺炎衝擊飯店業，六福開出上市櫃自救第一槍，宣布提前啟動興建及開發計畫，最大亮點是向來以親子客源的六福村，接下來要擴大開發，但不是增建樂園、而是要蓋養生村，孵育全新的「六福生態度假村」品牌，並打造「樂齡友善社區」，成為樂齡族休閒及退休族享受生活的新天堂。

六福旅遊集團於今(3/20)日宣布，「資產活用」計畫正式鳴槍，將集團100%持有的土地，包含長春段土地、關西鎮土地等，同步於2020年提前啟動興建及開發計畫。其中六福在新竹關西也擁有得天獨厚的上百頃土地，在這塊大畫布上，先以動物為主要元素，相繼成功創立六福村、六福莊，從動物園及主題樂園的單日出遊，在這10年內發展成生態旅館的2日旅遊，成為全民心中的遊樂王國。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，迎合全球「生態旅遊」、「銀髮養生」新浪潮，六福旅遊集團將更深度運用這多元且具辨識性的多樣化動植物環境，再融合六福村及六福莊周邊場域，朝「生物共生」、「循環再生」、「觀光生態農業」、「樂齡友善生活」等4大方向進行發展，結合生產、生活、生態三生一體的旅遊方式，開創低密度開發、高經濟價值的永續事業，發展全台獨有的高端、精緻、時尚「六福生態度假村」，讓全年齡的旅客都可以來到這裡進行多日旅遊，同時也將打造「樂齡友善社區」，成為樂齡族休閒及退休族享受生活的新天堂，無論是想要long stay，還是擁有專屬的開心農場，所有的生活體驗都能夠一站滿足。

至於六福客棧舊址，看好松江南京商圈的商辦大樓空租率不到5%，並且此區內可開發土地數量較少，周遭建物屋齡多為30~50年的中古辦公大樓，再加上看好台商回流加快將擴大高級商辦需求，未來幾年會出現供給短缺，租賃市場轉為房東市場，在面臨可出租的選擇有限之下，企業租戶也積極採用新租賃策略，如購置量身打造企業大樓，或承租提供更精緻服務的辦公室。

莊豐如說，六福客棧進行拆除後，基地面積約380坪，預計將投入15億元，興建地下5層、地上21層鋼骨結構建築物，總樓地板面積估達6,200坪以上，優先擬朝A級商辦大樓規劃，並呼應六福旅遊集團追求多元發展的精神，建築物外觀以代表無限可能的弧線做為主體線，也象徵張開手臂擁抱城市的意涵，而立面則以輕盈如鏡的帷幕設計搭配動態的垂直進出面，讓人們站在不同角度都能看見新大樓的不同姿態，在動態的移動過程中翻閱到不同風景。

莊豐如說，於今年5月掛照，待主管機關審核通過後，預計明年第1季動工，未來還會持續觀察市場變化，以對公司發展有利為最大前提，無論出租或出售，皆有優勢及保留彈性。六福旅遊集團也不會停下飯店事業發展腳步，旗下各旅館品牌仍持續拓點，發展區域不僅限於台灣，海外市場也在同步評估中。

(中時 )