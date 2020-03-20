美媒《華盛頓郵報》前日拍攝到一張照片，美國總統川普(Donald Trump)講稿上的「新冠病毒」字樣被劃掉，改寫成「中國病毒(Chinese Virus)」。川普解釋這沒什麼，只是強調發源地，一點也沒有種族歧視的意思。

話雖如此，東亞民族因為疫情而在歐美受歧視的狀況一直存在，前NBA球星林書豪數度為此發聲，這次他推文回應川普的文章：「我希望你好好幫助因政府防疫不力而可能受害的人，包括那些因你的助長而被加深歧視的人。」

林書豪上周就呼籲不要使用地名來稱呼病毒，疫情初期CNN曾以「中國冠狀病毒」來稱呼，後來改稱冠狀病毒。雖然使用地名沒有歧視的意思，問題是川普居然也容忍官員使用「功夫肺炎」(Kung-Flu, 功夫和流感的諧音)這樣的用詞，顯然就很有針對性。

一名少數族裔的女記者以此質問川普，此舉是否會給亞裔美國人帶來麻煩？川普說：「一點也不會。華裔美國人100%能坦然接受。」

🤦🏻‍♂️I wish you would powerfully support the vulnerable people that will suffer due to our mismanagement of this virus, including those that will be affected by the racism you’re empowering https://t.co/QfRHiOFGEm — Jeremy Lin (@JLin7) March 17, 2020

(中時電子報)