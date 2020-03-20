清華大學與交通大學20日共同宣布拉起「清交申根」防疫線，兩校吉祥物清大孤狸與交大熊貓共同代言兩校申根模式正式啟動。（清華提供／陳育賢新竹傳真）

新冠病毒疫情當前，校園緊鄰的清華大學與交通大學20日共同宣布拉起「清交申根」防疫線，包括互為大學個人申請筆試、面試備援試場，兩校量測體溫也比照26個歐洲申根簽約國取消邊境管制的作法，一校量測取得貼紙，即可進入兩校館舍。

清華大學教務長焦傳金表示，清華各校系將在4月16至25日舉辦2階甄試，為防患未然，近日他向交大教務長盧鴻興提議兩校互為備援試場，當下獲交大正面回應。

交大教務長盧鴻興則表示，考生權益至關重要，考量清交兩校地理位置鄰近，很適合互為備援試場，若交大因確診2位以上而停班、停課，將由清華擔任甄試備援試場，執行細項由各學系與學位學程評估討論。

除了互為備援試場之外，清交兩校也展開更多元的防疫合作，並採取歐洲申根國模式，統一兩校當天的體溫過關貼紙，只要在其中1校量測體溫顯示正常獲得貼紙，即可出入兩校，不必重覆量測。

焦傳金同時指出，清交兩校教師共同研究風氣很盛，且同為台聯大系統，兩校學生每學期互有300人次到對方學校選課，加上兩校行之有年的梅竹賽事，雙方師生及行政人員對彼此校園環境十分熟悉，兩校「申根」合作防疫互援後將更無障礙。

清華表示，清華今年估計將迎接約3700名高3生參加2階甄試，4月18、19日兩天是甄試高峰，估計約有2300人到校甄試，清華除與交大互援，也規畫鄰近的3所高中為備援試場，確保甄試順利進行。至於交大則將於4月15至26日舉行2階甄試，預計5月1日公布錄取結果。

(中時 )