POS廠飛捷（6206）面對貿易戰影響訂單需求，致力開源節流及優化產品結構，雖然2019年營收衰退近2成，但本業獲利顯著提升，毛利率、營益率分創近10年、近3年高點，使稅後淨利衰退幅度控制在1成內，每股盈餘5.15元。

飛捷董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利4.5元，其中以盈餘配發4元、資本公積0.5元，盈餘配發率約87.38％。以20日收盤價59元計算，現金殖利率達約7.63％。公司將於6月10日召開股東常會。

飛捷2019年合併營收53.3億元，年減18.86％，為近4年低點。但毛利率35.07％、營益率17.07％，分創近10年、近3年高點。雖受業外轉虧影響，歸屬母公司稅後淨利7.36億元，年減8.1％，為近7年低點，每股盈餘5.15元，低於前年5.6元。

飛捷2019年第四季12.65億元，季增2.54％、年增9.75％。毛利率36.5％、營益率17.36％，分創10年高點、近4年同期高點。歸屬母公司稅後淨利1.57億元，季減1.24％、年增15.66％，每股盈餘1.1元，略低於第三季1.12元、優於前年同期0.95元。

飛捷2019年面對貿易戰影響投資意願趨緩，致力優化產品結構、嚴控費用開支，產品布局朝精緻服務、自助服務、高階產品及視覺辨識等4方向發展。隨著開源節流及轉型效益顯現，雖然去年營收衰退近2成，但本業獲利率顯著提升，使整體獲利僅衰退近1成。

(時報資訊)