台灣新冠肺炎確診破百例後，民眾預期疫情恐愈趨嚴峻，紛至各賣場搶購民生用品，泡麵、罐頭、衛生紙在架上一掃而光，引起社會熱議。大賣場家樂福表示，即日起每人、每車限購衛生紙2串。
家樂福某分店表示，這2天民眾一波波至賣場購物，有許多貨一上架就被掃光。服務台人員提醒，明後天是休假日，料將出現較多人潮，欲購物要趁早。
賣場祭出限購，不過也有消費者質疑，廠商是否在做飢餓行銷。對於民眾搶購部份貨品，行政院長蘇貞昌日前表示，國內貨源充足，鼓勵大家多消費。
(中時電子報)
台灣新冠肺炎確診破百例後，民眾預期疫情恐愈趨嚴峻，紛至各賣場搶購民生用品，泡麵、罐頭、衛生紙在架上一掃而光，引起社會熱議。大賣場家樂福表示，即日起每人、每車限購衛生紙2串。
家樂福某分店表示，這2天民眾一波波至賣場購物，有許多貨一上架就被掃光。服務台人員提醒，明後天是休假日，料將出現較多人潮，欲購物要趁早。
賣場祭出限購，不過也有消費者質疑，廠商是否在做飢餓行銷。對於民眾搶購部份貨品，行政院長蘇貞昌日前表示，國內貨源充足，鼓勵大家多消費。
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