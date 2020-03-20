政策三箭齊發，台股力挽狂瀾，祭出央行降息1碼、金管會禁空令、國安基金5000億上膛，加權指數今開高走高，暴衝逾500點，上演報復性反彈，指數一舉收復9000元大關、10年線位置，啟動5日線攻防戰，指數最高達9264點，尾盤大拉50點作收，終場台股收漲552.75點、報在9234.09點、成交量為2340.27億元；台股周線收連2黑、本周指數跌894.78點。

大型權指股今點燃反攻號角，也增添市場信心，權王台積電一掃昨日陰霾，今天股價表現強勁，開高走高，盤中大漲約8.5%、股價收在今日最高點270元，且僅2個交易日即完成填息，為去年每季配息來填息速度第2快，股王大立光(3008)更是一舉攻上漲停價3575元，也帶動同屬光學股的玉晶光(3406)同登漲停，鴻海(2317)也因傳出鄭州出口區恢復6條產線，復產率87.5%，股價重返7字頭，終場則收在70.8元，蘋概股也在大陸全面復工的消息激勵下，有台郡(6269)、新日興(3376)及正崴(2392)等連袂漲停。

今八大類股齊揚，IC設計龍頭股有聯發科(2454)開高走高，不到10:00即攻上漲停，重新站回300元大關，神盾(6462)、信驊(5274)、群聯(8299)等亦飆上漲停，另外，受惠台積電的強勢反彈，帶動相關台系半導體設備、工程及供應鏈同步跌深強彈，漢唐(2404)、家登(3680)、弘塑(3131)、京鼎(3413)、帆宣(6196)等聯袂大漲逾8%。

傳產股方面，營建股因央行降息，房貸族受益，國揚(2505)、冠德(2520)、聯上發(2537)、宏盛(2534)等皆曾攻上漲停板，長虹(5534)、華固(2548)、興富發(2542)、潤隆(1808)等也均大漲；川普釋出會考慮在適當時機介入沙烏地阿拉伯和俄羅斯的價格戰，激勵油價週四大漲，紐約期油更創下史上最大單日漲幅，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)均全數大漲，漲幅於3%~6%之間；航運股華航(2610)今也一度亮燈漲停，午盤後站穩逾6.5%，長榮航(2618)也走揚約2.5%。

金融股今也全數反彈，玉山金(2884)漲停作收，新光金(2888)盤中一度漲停，第一金(2892)漲幅逾8%，富邦金(2882)也上漲逾7.5%，其餘兆豐金(2886)、中信金(2892)、台新金(2887)、開發金(2883)也同步大漲。

儘管台股在政策護盤下，指數大幅度反彈，但分析師認為，目前新型冠狀疫情持續在全球擴散，美國、歐洲疫情更是一天比一天嚴峻，台灣也受國際情勢影響，觀察美元指數持續飆漲，突破103點，顯示市場仍有嚴重流動性問題，台股投資仍以保守為宜，行情是否止跌回穩仍須觀察，加上國際股市還沒見底，全球經濟體表現依舊圍繞歐美疫情發展。

(時報資訊)