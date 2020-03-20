中央銀行、金管會、國安基金救市三箭齊發，激勵台股大漲收復9,000點大關，且韓元領漲亞幣帶動下，新台幣開低衝高，盤中勁揚逾2角，中午暫收30.348元，強升1.58角，成交量8.33億美元。

外匯交易員指出，19日政府救市總動員，央行先宣布降息1碼（0.25個百分點），接著金管會祭出禁空令，加上國安基金開會進場護盤，三顆大補丸一次出動，國際上則有美股回穩，金融市場信心翻升，台股開盤大漲逾500點回應，新台幣應聲止貶上衝，連闖30.5元、30.4元、30.3元三關，盤中最高強升至30.29元。

外匯交易員認為，疫情肆虐引發的市場信心潰散，終於盼來甘霖，外資匯出也趨於緩和，後續如果未再出現更大的衝擊，政府救市舉措發酵，將提供股匯市支撐，市場期待美歐疫情趨緩，外資重返新興市場，預料新台幣短線升貶，將與台股漲跌亦步亦趨。

(工商 )