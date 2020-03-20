我曾獲得優良護理人員「南丁格爾獎」，現在是台安醫院公關，在面對疫情嚴峻的緊張時刻，除了要應付媒體各種採訪需求，還需要肩負起提振第一線醫護人員士氣及安慰看診病患的重責大任。

從17年前的SARS到今年的新冠肺炎，我都面臨過，但是我覺得這一次讓人們感覺到比較緊張害怕。在醫院，大家都非常的忙碌而且謹慎，但是在醫院工作，本來也就是會處在一個危險的地帶。

我每天都要面對比往常更多的媒體，安排了很多醫師接受專業採訪，也安排了心理醫師投稿，能夠鼓勵及安定病患的心情，希望藉著醫師的衛教文章安撫民眾，一起努力度過這次疫情。

這次讓我也感覺到，民眾來看病會變得比較恐慌，也會失去耐性，像有個女病患來看診掛號，就因為要過健保卡知道她的旅遊史，讓她覺得掛號人員態度不好而當場大聲咆哮，我就去幫忙她、安撫她，順便幫她做個心理建設。

另外，我每天都不斷地洗手，用酒精消毒，把手洗得都很粗糙，但為了家人及周邊的朋友，一定要把自己保護的很好，但是回到家碰到有一些鄰居，聞到我身上的酒精味，表情讓我覺得我好像帶了很多細菌一樣，讓我心裡覺得有一點點的怪怪的，不過也還好啦。

希望大家不該出國的不要出國，乖乖的、安安靜靜的，一起用禱告度過這次的疫情，讓我們大家一起努力加油！

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(中時電子報)