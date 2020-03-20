18日晚間8時許，台北市北投區有2派人馬因債務糾紛相約談判，有16人在住宅區叫囂推擠，警方獲報啟動快打部隊前往壓制，並在其中1人的車上搜到1把制式槍枝，警方發現該把手槍火力強大，5秒可以連續擊發26顆子彈，還曾是電影「湄公河行動」彭于晏的用槍。

警方在林男車上搜出土耳其925制式槍枝，是電影《湄公河行動》中彭于晏的專用槍，火力十分強大。(圖/翻攝畫面)

警方調查，槍枝的主人是25歲的林姓男子，他與郭姓男子有11萬的債務糾紛，雙方在電話裡互嗆、談判破局，2人相約在18日談判，林男帶著4人前往，而郭男則是找來10人帶著棍棒上門討債，雙方在現場因為溝通不成，爆發肢體衝突，附近鄰居嚇的趕緊報警，快打部隊到場後，將16人帶回警所偵訊。

警方在林男車上搜出土耳其925制式槍枝，是電影《湄公河行動》中彭于晏的專用槍，火力十分強大。(圖/翻攝畫面)

警方除了在現場查獲刀械、棍棒之外，發現林男還在座車底下藏放東西，搜查發現1支罕見的「土耳其925」制式手槍，該槍殺傷力之大，堪稱5秒內可以連發26發子彈，甚至還在電影《湄公河行動》中彭于晏的專用槍。

據悉，這把土耳其925制式槍枝，在黑市價格高達30萬元，林嫌到案後供稱，該槍是過世阿公留給自己的，警方事後仍不採信，訊後除了依照刑法3人以上聚眾強暴罪將16人送辦，另外林嫌則多吃上一條槍砲罪嫌。

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(中時電子報)