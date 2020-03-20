台中市長盧秀燕20日寫給台中市公教同仁一封信，為大家加油打氣，「大家的認真與辛勞，秀燕都看在眼中、記在心裡」。（盧金足攝）

防疫上緊發條，台中市長盧秀燕20日寫給台中市公教同仁一封信，表示面臨病毒廣泛傳播的可能性，艱困、沉重的防疫工作與壓力，是大家必須共同承擔的責任，在面對身心壓力時，市府提供安心減壓的諮詢服務，讓同仁能照顧好自己，「謝謝，有你們真好！」

盧秀燕今天寫給公教同仁的一封信，表示她上任以來，各位同仁在工作崗位上兢兢業業，一起為打造台中成為一個最驕傲的家園（HOME - PLUS）而努力，大家辛苦了！

她說，過去幾個月，我們不僅要拚市政，還要共同面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情的入侵，市府團隊在有限時間內迅速規畫、執行各項防疫工作，並隨著疫情變化，滾動式檢討調整本市 各項的防疫作為。

「大家的認真與辛勞，秀燕都看在眼中、記在心裡」。盧秀燕表示，因為有你們，台中才能有效對抗病毒傳播，全體市民才能健康如常的生活。謝謝，有你們真好！ 未來，我們仍然要面臨病毒廣泛傳播的可能性，艱困、沉重防疫工作與壓力，是大家必須共同承擔的責任。

針對市府在各崗位的公務員全心全力投入防疫，盧秀燕說，在面對身心壓力時，市府提供安心減壓的諮詢服務，讓同仁能照顧好自己，相信在大家盡心努力下，台中市一定能平安渡過這波嚴峻疫情的挑戰，由衷感謝你們的辛勞付出。

(中時 )