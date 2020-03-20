雲林縣府為因應本縣鄉親返國需要居家檢疫14天，與多家旅館簽約作為防疫飯店。縣府表示，因數量有限，目前只收雲林縣民或家人住在雲林的返國民眾，全部自費，含入境日一次付15天費用，需要者請可播打縣府服務專線1999。

本縣防疫飯店稱為「溫馨小站」，入住前匯款完成，確認金額正確後，旅館才會告知地址及房號，沒有補助，由民眾全額自付，目前房型價格為2200元至2700元。

中央規定19日起返國者不得搭乘大眾交通工具，應聯繫機場的防疫車隊，或家屬自駕接回，因此雲林縣溫馨小站不提供機場接送服務。

雲林縣溫馨小棧因數量有限，目前只收雲林戶籍的旅客，或有家人居住在雲林；外籍人士如有特殊理由入境，且入住期間有專人可聯繫當翻譯，否則因語言不通的原因旅館一律不收。

「溫馨小站」僅供住宿及三餐，餐點放置在門口，由入住者開門自取，入住者只可以開門拿東西，禁止步出房門。

入住期間無房務打掃，如有需更換寢具備品，同樣以約定好的時間放置門口，由入住者拿進房間自行更換。入住者若有上網購物需求，線上完成付款到貨後，由房務人員把貨品放到門口，如有家屬送物資，同樣交由櫃檯處理，不可面交。

縣府指出，若尚未期滿要退房，請務必連繫好公所或衛生所申請移出，確認移動程序才可以退房，但退房後住宿金額不退費。

縣府強調，本縣提供紫外燈消毒機，整個房間都消毒完畢後，才會提供給下一位旅客。

縣府說，溫馨小棧名單保密不公開，如可接受上述價錢及服務方式有意願入住，請播打雲林縣府專線1999，會由關懷中心專人聯繫。

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(中時 )